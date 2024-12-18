Модульні метальні заряди мають поставити Україні у січні 2025 року

Німецький концерн Rheinmetall буде постачати Україні 155-мм модулі артилерійського метального заряду, необхідні для виготовлення артилерійських боєприпасів за стандартами НАТО. Відповідну угоду підписали у четвертому кварталі 2024 року, повідомили у середу, 18 грудня, повідомили у пресслужбі концерну.

Rheinmetall та Міноборони України уклали контракт на близько 9 млн євро, який передбачає постачання кількох десятків тисяч 155-мм модулів метального заряду різних типів. За даними концерну, їх мають поставити у січні 2025 року.

«Завдяки широкомасштабним поставкам і допоміжним послугам для України Rheinmetall зараз є найважливішим партнером оборонної промисловості країни в її оборонній боротьбі проти російської агресії», – зазначили у пресслужбі компанії.

Зазначимо. модульні метальні заряди необхідні для виготовлення стандартизованих 155-мм артилерійських боєприпасів, якими користуються збройні сили країн НАТО. Однією з переваг таких зарядів є відсутність гільз та використання великої кількості кольорових металів, що значно здешевлює вартість пострілу та дозволяє розширяти виробництво снарядів. Стандартизація модульних зарядів також забезпечує кращу комплектацію пострілів, зокрема, при автоматичному заряджанні.