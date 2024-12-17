Німеччина замовила у Rheinmetall ще 20 БМП Marder для України
Німецький концерн вже передав ЗСУ сотні бойових машин піхоти
Німецький збройовий концерн Rheinmetall передасть Силам оборони ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3. Поставити машини планують у першій половині 2025 року, повідомила пресслужба Rheinmetall у вівторок, 17 грудня.
У компанії розповіли, що вартість замовлення на поставку 20 БМП для України становить «двозначну суму в мільйони євро». Поставку техніки профінансує німецький уряд.
Зазначається, що версія Marder 1A3 оснащена додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Перші БМП цього типу Україна отримала у березні 2023 року.
За даними Rheinmetall, концерн вже передав Збройним силам України сотні бойових машин піхоти Marder. Також з весни 2022 року концерн проводить капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3 зі своїх запасів за власний кошт. Це триває і досі.
Характеристика бойової машини піхоти Marder 1A3
Marder – німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина Бундесверу з 1970-х років. Бойова машина піхоти Marder 1A3 оснащена багатопаливним дизельним двигуном із потужністю 600 кінських сил. Машина може розвивати швидкість 60-65 км/г по шосе і 30-45 по пересіченій місцевості.
БМП озброєна 20-мм автоматичною скорострільною гарматою Rheinmetall MK 20 Rh202, що може стріляти як бронебійними, так і осколково-фугасними снарядами. Біля гармати встановлено кулемет MG-3 калібру 7.62 мм.
Десантне відділення розраховане на перевезення шести бійців у повному екіпіруванні. Бронемашина оснащена апареллю, яка тримає постріли калібру 14.5 мм та захищає десант БМП, писав портал «Мілітарний».