БМП Marder 1A3 є на озброєнні Сил оборони з березня 2023 року

Німецький збройовий концерн Rheinmetall передасть Силам оборони ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3. Поставити машини планують у першій половині 2025 року, повідомила пресслужба Rheinmetall у вівторок, 17 грудня.

У компанії розповіли, що вартість замовлення на поставку 20 БМП для України становить «двозначну суму в мільйони євро». Поставку техніки профінансує німецький уряд.

Зазначається, що версія Marder 1A3 оснащена додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Перші БМП цього типу Україна отримала у березні 2023 року.

За даними Rheinmetall, концерн вже передав Збройним силам України сотні бойових машин піхоти Marder. Також з весни 2022 року концерн проводить капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3 зі своїх запасів за власний кошт. Це триває і досі.

Характеристика бойової машини піхоти Marder 1A3

Marder – німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина Бундесверу з 1970-х років. Бойова машина піхоти Marder 1A3 оснащена багатопаливним дизельним двигуном із потужністю 600 кінських сил. Машина може розвивати швидкість 60-65 км/г по шосе і 30-45 по пересіченій місцевості.

БМП озброєна 20-мм автоматичною скорострільною гарматою Rheinmetall MK 20 Rh202, що може стріляти як бронебійними, так і осколково-фугасними снарядами. Біля гармати встановлено кулемет MG-3 калібру 7.62 мм.

Десантне відділення розраховане на перевезення шести бійців у повному екіпіруванні. Бронемашина оснащена апареллю, яка тримає постріли калібру 14.5 мм та захищає десант БМП, писав портал «Мілітарний».