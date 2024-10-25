Концерн Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder
Загалом компанія передала вже близько 200 броньованих машин піхоти
Німецький концерн Rheinmetall передав Збройним Силам України 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Поставку завершили у кінці третього кварталу 2024 року, повідомили у пресслужбі Rheinmetall у п’ятницю, 25 жовтня.
«Останнє замовлення на поставку 20 Marder, фінансоване урядом Німеччини, коштує двозначну суму в мільйони євро», – повідомили у пресслужбі концерну.
Компанія надсилає Україні БМП Marder 1A3 – модернізовану версію БМП, яку оснащують додатковими лазерними далекомірами для кращої точності. Першу поставку БМП цього типу надали Україні у березні 2023 року.
За даними Rheinmetall, загалом ЗСУ отримали приблизно 200 машин. Раніше компанія повідомляла, що передасть Україні БМП, які були вживані сухопутними силами Німеччини та пройшли капітальний ремонт.
Нагадаємо, у червні з’явилися повідомлення, що Rheinmetall вироблятиме в Україні БМП Lynx. Перші машини будуть готові вже цього року. Lynx – сучасні машини, представлені у 2016 році та можуть мати різну конфігурацію – від БМП до медичної чи розвідувальної машини, а також можуть брати на озброєння 120-мм танкову гармату Leopard.