Україна отримала ще 20 БМП Marder 1A3

Німецький концерн Rheinmetall передав Збройним Силам України 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Поставку завершили у кінці третього кварталу 2024 року, повідомили у пресслужбі Rheinmetall у п’ятницю, 25 жовтня.

«Останнє замовлення на поставку 20 Marder, фінансоване урядом Німеччини, коштує двозначну суму в мільйони євро», – повідомили у пресслужбі концерну.

Компанія надсилає Україні БМП Marder 1A3 – модернізовану версію БМП, яку оснащують додатковими лазерними далекомірами для кращої точності. Першу поставку БМП цього типу надали Україні у березні 2023 року.

За даними Rheinmetall, загалом ЗСУ отримали приблизно 200 машин. Раніше компанія повідомляла, що передасть Україні БМП, які були вживані сухопутними силами Німеччини та пройшли капітальний ремонт.

Нагадаємо, у червні з’явилися повідомлення, що Rheinmetall вироблятиме в Україні БМП Lynx. Перші машини будуть готові вже цього року. Lynx – сучасні машини, представлені у 2016 році та можуть мати різну конфігурацію – від БМП до медичної чи розвідувальної машини, а також можуть брати на озброєння 120-мм танкову гармату Leopard.