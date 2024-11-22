Роботизовані системи виробицтва ARX Robotics

Німецький стартап ARX Robotics, що займається розробкою роботизованих систем, відкриє офіс в Україні на початку 2025 року. Про це сказав СЕО компанії ARX Robotics Ukraine Ігор Корніолов на технологічній конференції ForbesTech, передає видання Forbes Ukraine 22 листопада.

Зі слів Корніолова, в українському офісі фокус буде на технічних спеціалістів, які обслуговуватимуть системи, що постачатимуть для потреб Міністерства оборони України. В компанії працюватимуть хардвер- і софтвер-інженери, а також спеціалісти технічної підтримки для оперативного обслуговування.

На початку в офісі працюватиме до 10 людей, але штат буде розширюватися відповідно до збільшення постачань виробів ARX Robotics Міноборони. Українські спеціалісти будуть залучатися до R&D-процесу, тобто до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Що відомо про ARX Robotics

Стартап ARX Robotics заснували троє німецьких військових ветеранів у 2022 році. Технологічна компанія займається розробкою автономних модульних безпілотних наземних систем та датчиків для застосування у військових чи комерційних сферах.

Одним з основних роботів ARX є модульний безпілотний наземний транспортний засіб (UGV) GEREON, який перебуває на озброєнні та випробувані в арміях Німеччини, Австрії, Швейцарії та Угорщини.

З моменту свого заснування компанія створила 12 роботів, вартість яких коливається від 30 тис. євро до 150 тис. євро.

У червні 2024 року інноваційний фонд НАТО (NIF) виділив 9 млн євро на підтримку робіт ARX Robotics, повідомляло видання «АрміяInform».