Компанія планує виготовляти снаряди низки середніх калібрів

Американська оборонна компанія Northrop Grumman оголосила про плани запуску виробництва боєприпасів на території України. Снаряди середнього калібру, призначені для бронетехніки та зенітних антидронових систем, виготовлятимуть за держаного фінансування з боку України, повідомило 18 червня Breaking Defense із посиланням на посадовця Northrop Grumman.

Про угоду між Україною повідомили директор з міжнародного бізнесу сектора оборонних систем Northrop Дейв Бартелл і представник секретаря Держдепу з військово-політичних питань Стенлі Браун на міжнародній виставці Eurosatory 2024 у Парижі. Перший проєкт в межах співпраці передбачає будівництво заводу з виробництва боєприпасів середніх калібрів.

Йдеться про снаряди калібрів 20x102, 30x113, 30x173, 40x180 та 50x228 мм. Зазначається, що боєприпаси такого калібру застосовуються в автоматичних гарматах броньованої техніки та зенітних антидронових системах. Виготовлятися можуть як бронебійні, так і осколково-фугасні, програмовані снаряди.

За словами Дейва Бартелла, у планах компанії – розширити виробництво до виготовлення танкових артилерійських снарядів 155 мм. Цього можна буде досягти, уклавши угоду з Україною.

Зазначається, що фінансування виробництва відбувається державним коштом України. Коли саме розпочнеться будівництво виробництва Northrop Grumman, не уточнюється.

Зауважимо, Northrop Grumman – компанія, яка є третьою в світі за оборонним доходом (приблизно 32,5 млрд доларів на рік) та вважається гігантом у сфері оборони. Окрім виготовлення боєприпасів компанія створює протиракетну оборону, стратегічну авіацію та низку іншого сучасного озброєння.