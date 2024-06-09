Український МіГ-29 з шістьма бомбами малого діаметра

За кілька тижнів у Збройних Силах України почнуть випробовувати керовані авіабомби (КАБи) українського виробництва. Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю проєкту «Радіо Свобода» «Донбас Реалії».

За його словами, наразі тривають роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих.

«Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських», – повідомив він.

Сергій Голубцов розповів, що наразі Повітряні сили ЗСУ у бойових умовах використовують КАБи західного виробництва. Мова йде про GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Зазначимо, що КАБ – це один із видів авіаційних боєприпасів, тобто авіаційна бомба. Вона оснащена аеродинамічними поверхнями й системою наведення для підвищення влучності потрапляння в ціль. У війні з Україної їх активно використовують росіяни. КАБи вважаються важкою ціллю для збивання, оскільки носій бомби не входить у зону роботи протиповітряної оборони. Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, українські зенітно-ракетні комплекси, такі як С300 можуть збивати цілі на дальності до 75 км, а Бук-М1 – до 35 км.

Додамо, що декілька днів тому видання Forbes писало про те, що Повітряні сили ЗСУ перетворюють свої винищувачі МіГ-29 і десятки винищувачів Су-27 на високоточні плануючі бомбардувальники, озброївши їх американськими підвісними бомбами малого радіусу. Однак Україна, ймовірно, не може придбати достатньо SDB (Small Diameter Bomb – бомб малого діаметра) або інших боєприпасів, щоб продовжувати місії своїх МіГів та Су. Схоже, що виробництво власних КАБів має вирішити це завдання.