ЗРК Patriot відіграють важливу роль у захисті України від російських обстрілів

Сполучені штати Америки надали вищий пріоритет в поставках ракет до систем Patriot Україні, ніж раніше підписаному контракту зі Швейцарією. Про це з посиланням на видання Blick у середу, 19 червня, пише ZN.ua.

Як йдеться у матеріалі видання, восени минулого року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 на суму 300 млн швейцарських франків (340 млн доларів). Однак, наразі світовий попит на керовані ракети Patriot значно перевищує потужності з виробництва. Тому у США вирішили, що замовлені та виготовлені для швейцарців ракети-перехоплювачі будуть надані Україні в пріоритетному порядку. Натомість Швейцарії доведеться довше чекати на своє замовлення.

На такий крок у Вашингтоні пішли через те, що ситуація із російським вторгненням в Україну стосується інтересів національної безпеки США. Саме такі умови дозволяють переглянути контракт, про що було домовлено раніше, під час підписання договору з швейцарцями.

Видання нагадує, що у травні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже пропонував Швейцарії відмовитись від Patriot. Натомість Німеччина мала передати зенітні ракети Україні, а федеральний уряд Швейцарії мав поступитися німцям своїм місцем у черзі на поставки, заплановані на 2030 рік.

У березні минулого року Пентагон повідомляв, що компанія Raytheon розпочала виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot для Швейцарії. Вартість контракту склала 1,225 млрд доларів.

Додамо, що 13 червня американський президент Джозеф Байден заявив, що США передаватимуть наявні системи ППО «Patriot» Україні в пріоритетному порядку, і тільки після цього США переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам.