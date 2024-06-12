Система може бути розгорнута на передовій в Україні в найближчі кілька днів

Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні, повідомило видання The New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації та військових у вівторок, 11 червня.

Як пише видання, рішення про передачу ще однієї систему ППО Patriot президент Байден ухвалив ще минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

Нова система Patriot — друга, яку Сполучені Штати надали Україні — надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів, повідомили чиновники.

За словами офіційних осіб США, система може бути розгорнута на передовій в Україні в найближчі кілька днів. Це залежить від обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Наразі на сайті Пентагону чи в адміністрації США про таке рішення офіційно не повідомляли.

The New York Times зазначає, що система ППО Patriot є найдорожчою одиночною системою озброєння, яку Сполучені Штати постачали в Україну. Загальна вартість однієї системи разом з ракетами становить близько 1,1 млрд доларів.

Зазначимо, 12 червня 2024 року у межах конференції з відновлення України в Німеччині президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує додатково щонайменше 7 систем Patriot, щоб закрити основні міста та зменшити можливість Росії розбивати цивільні міста ракетами й керованими авіабомбами.

Під час свого виступу на конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що протягом наступних тижнів і місяців Німеччина надасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети та боєприпаси для України.