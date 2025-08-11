Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер (на фото в центрі)

Голова правління німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер [Armin Papperger] заявив, що його не влаштовує швидкість, з якою просувається проєкт з будівництва заводу боєприпасів в Україні. Попри бюрократичні перепони, потужності підприємства будуть удвічі більшими, ніж планувалось. Про це він сказав на презентації звіту компанії за шість місяців, повідомив портал German Aid to Ukraine 10 серпня.

За словами Паппергера, концерн планує з наступного року розпочати виробництво 155-мм артснарядів в Україні. Однак на швидкість реалізації проєкту впливає «дуже високий» рівень бюрократії в країні.

Він порівняв темпи будівництво нових заводів в німецькому Унтерлюссі та в Україні: обидва об’єкти почали зводити одночасно, але в Німеччині уже готуються до технічного запуску, а в Україні – ще триває будівництво.

У Rheinmetall повідомили, що початковий план передбачав, що український проєкт Rheinmetall зможе щорічно виробляти 150 тис. 155-мм снарядів. Однак українська сторона хоче подвоїти виробничі потужності заводу до 300 тис. снарядів після запуску. Так, український уряд прагне ще менше залежати від постачання західних партнерів у майбутньому, додав GAU.