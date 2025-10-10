Багатоцільові ракети британського виробництва передали Україні значно раніше

Велика Британія передала Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців швидше від запланованого терміну. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомили у пресслужбі британського уряду.

Партію легких багатоцільових ракет (LMM), які виготовили у британському Белфасті. Міністр оборонної готовності та промисловості Люк Поллард, який прибув до Києва із торгівельною делегацією, поінформував про перехід компанії Thales, яка виробляє ракети, до наступного етапу співпраці з Україною, та розповів про швидкість передачі зброї Силам оборони.

Так, за даними міністра, сотні ракет для ППО поставили до України на п’ять місяців раніше від запланованого терміну. На наступному етапі співпраці Thales допоможе глибше інтегрувати ракети LMM у систему протиповітряної оборони України.

«Велика Британія зміцнює свою непохитну відданість допомозі Україні у захисті від незаконного вторгнення Росії. Цього року ми витратимо 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України – більше, ніж будь-коли раніше», – повідомив Люк Поллард.

Контракт із британською компанією передбачає поставку озброєння на 1,6 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у вересня Велика Британія оголосила, що протягом роки фінансуватиме виробництво дронів великої дальності для українських військових. Йдеться про тисячі дронів, які виготовлятимуть на території Великої Британії.