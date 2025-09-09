Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що вироблятимуть дрони на території Об’єднаного Королівства

Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво дронів великої дальності для українських військових. Про це у вівторок, 9 вересня, під час засідання «Рамштайну» повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі.

За його словами, Лондон профінансує виробництво тисячі далекобійних дронів для України. Виготовлятимуть безпілотники на території Британії.

«Протягом наступних 12 місяців Велика Британія фінансуватиме тисячі дронів-камікадзе великої дальності, які ми виготовимо в Британії та поставимо в Україну», – заявив Гілі.

Міністр також зауважив, що під час попередньої зустрічі «Рамштайну» у липні було розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України. За цей час Британія поставила майже 5 млн боєприпасів, 60 тис. артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів.

На початку вересня стало відомо, що уряд Великої Британії направив 1 млрд фунтів (понад 1,3 млрд доларів) із доходів заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.

Також 6 вересня повідомляли, що Британія очолить штаб багатонаціональних сил в Україні.