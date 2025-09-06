У Києві формується оперативний штаб багатонаціональних сил в Україні (MNF-U) для стримування можливих нападів після імовірного укладення мирної угоди з РФ. Про це пише UK Defence Journal в суботу, 6 вересня.

За даними журналістів, штаб у Києві очолить британський генерал-майор, а управління багатонаціональним командуванням здійснюватимуть з Парижа та Лондона.

«Наразі планується, що Франція та Велика Британія спільно нададуть генерал-лейтенантів. Це питання буде переглянуто, коли стануть відомі деталі будь-якого перемир’я», – ідеться в повідомленні.

Спочатку багатонаціональне командування буде функціонувати в Парижі, потім планується його перенесення до Лондона при збереженні англо-французької схеми управління.

Очікується, що в MNF-U візьмуть участь понад 30 країн, а робочою мовою штабу стане англійська.

Залучаючи старший командний склад і сили швидкого реагування, Велика Британія виступає лідеркою однієї з найбільших міжнародних операцій в Європі з часів балканських воєн 1990-х років, додає видання.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна буде забезпечити для України гарантії безпеки, у цьому процесі також допомагатимуть США.

Раніше Трамп заявляв, що Велика Британія, Франція та Німеччина планують розмістити свої війська «на землі» для забезпечення миру між РФ та Україною. Натомість США можуть допомогти Європі з розміщенням військ в Україні, зокрема підтримкою з повітря.