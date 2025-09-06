Президент заявив, що Путін «грає в ігри зі США», роблячи завідомо неприйнятні пропозиції

Президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Владіміра Путіна провести двосторонні переговори у Москві. Натомість він запросив лідера РФ до Києва. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News.

«Він [Путін] може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних ударів, атак. Я не можу поїхати до столиці цього терориста», – сказав президент України.

Він додав, що російський диктатор «грає в ігри зі США», тому запропонував Москву, аби «відкласти зустріч».

«Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для мене чи інших», – пояснив Володимир Зеленський.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Владімір Путін не прагне зустрічі з ним, оскільки продовжує повномасштабну агресію проти України.

Уже 3 вересня російський лідер заявив, що нібито «ніколи не був проти зустрічі із Зеленським», і запросив його до Москви.

Того ж дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мінімум сім країн готові стати місцем зустрічі лідерів України та Росії. Ідеться про Австрію, Святий Престол, Швейцарію, Туреччину та три країни Перської затоки.