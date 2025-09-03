Путін заявив, що нібито готовий зустрітися з Зеленським, якщо той прибуде в Москву

Російський диктатор Владімір Путін запросив президента України Володимира Зеленського на переговори у Москву. В МЗС України відреагували на таку заяву та наголосили, що Росія свідомо робить неприйнятні пропозиції.

Під час пресконференції 3 вересня у Китаї Владімір Путін підтвердив, що президент США Дональд Трамп просив його «за можливості» провести двосторонню зустріч із Зеленським. Путін заявив, що нібито погодився.

«Я сказав – так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви – така зустріч відбудеться», – заявив він.

Згодом на заяву Путіна відреагував голова українського МЗС Андрій Сибіга. На своїй сторінці в іксі він нагадав, що мінімум сім країн заявили про готовність надати майданчики для двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Зокрема, таку готовність висловили Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки.

«Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції», – написав Андрій Сибіга.

Він наголосив, що змусити Росію серйозно поставитися до мирного процесу може тільки посилення тиску на неї.

Нагадаємо, наприкінці серпня Володимир Зеленський звинуватив Росію у спробах зірвати його майбутню зустріч із Путіним. За словами українського президента, «росіяни роблять все, аби його зустріч із Путіним не відбулася». Зазначимо, через кілька тижнів після зустрічі Трампа та Путіна мирний процес щодо припинення вогню в Україні не зрушив з місця.