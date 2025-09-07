Українська компанія Ukrspecsystems була заснована у 2014 році

Найбільший виробник безпілотників в Україні, компанія Ukrspecsystems, оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю 200 млн фунтів (близько 225 988 млн євро). Про це повідомило у суботу, 6 вересня, UK Defence Journal.

Найбільший в Україні виробник безпілотників оголосив про програму інвестицій у розмірі 200 млн фунтів стерлінгів у Східній Англії, яка включає новий завод площею 11 000 м2 в Мілденхоллі, а також випробувальний і навчальний полігон в Елмсетті. Реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. У повідомленні додають, що набір британських працівників планують розпочати до кінця 2025 року, а виробництво дронів стартуватиме на початку 2026 року.

«Великобританія визнає передові можливості українських безпілотних літальних апаратів. Співпраця з українськими виробниками забезпечить доступ до сучасних технологій і зміцнить обороноздатність британських Збройних сил та їхніх партнерів», – зазначила міністерка оборонних закупівель Марія Іґл.

Українська компанія Ukrspecsystems була заснована у 2014 році. Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових потреб. Також компанія надає повний комплекс послуг із навчання й підтримки операторів.

Нагадаємо, 6 вересня повідомляли, що Велика Британія очолить штаб багатонаціональних сил в Україні.