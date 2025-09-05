У ЗСУ продовжують комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів

У Збройних силах України створять ешелоновану систему, щоб наростити спроможності в протидії ударним дронам росіян типу «Шахед» і «Герань». Про це у четвер, 4 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, у військового керівництва серед завдань є сформувати більше екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, надавати їм більше ефективних засобів ураження і радіолокаційних станцій.

«Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи “антишахедів”, від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», – зазначив він.

Генерал поставив завдання усунути недоліки та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить виробництво дронів-перехоплювачів. За його словами, під час російської атаки дрони-перехоплювачі виявились ефективними, за їхньою допомогою вдалося перехопити десятки російських ударних БпЛА.

11 липня стало відомо, що у Києві запускають повноцінну систему перехоплення російських БпЛА за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

На початку серпня повідомляли, що українські розробники створили новий дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з російськими «шахедами» і «герберами».