Реактивний дрон-камікадзе «Паляниця» на виставці у Польщі, серпень 2025 рік

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» представило оновлену модель реактивного дрона-камікадзе «Паляниця». Про це повідомив портал «Мілітарний» 2 вересня.

Дрон-камікадзе представили на міжнародній оборонній виставці MSPO у польському Кельце. Він має оновлену конструкцію крил та хвостового оперення, а також більш витягнутий фюзеляж, повідомляють кореспонденти.

Довжина БпЛА становить 3,5 м, а розмах крил – 1,7 м. Повна вага дрона сягає 320 кг, з яких 100 кг – бойова частина.

«”Паляниця” має дальність польоту до 650 км, які вона долає на трансзвуковій швидкості у 900 км/год. При тому висота польоту може коливатись в межах 15-500 м. Такі параметри їй дозволяє розвивати одноконтурний турбореактивний двигун», – ідеться в повідомленні.

Для зльоту дрона використовується ракетний твердопаливний прискорювач. Навігація та кінцеве наведення на ціль здійснюються за допомогою комбінації автономної інерціальної системи, стійкої до впливу засобів РЕБ, та супутникової навігації для корекції відхилень.

Розробники створювали свій виріб як засіб ураження об’єктів на тактичній глибині, включаючи стаціонарні наземні та надводні цілі.

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця». Тодішній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що ракета-дрон вразила ціль на окупованих територіях.

Наступного дня президент показав, як виглядає «Паляниця» та розповів, що Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. Це рішення ухвалили на тлі заборон західних партнерів бити далекобійною зброєю по території РФ.