Повітряні сили знищили 6346 повітряних цілей росіян

Протягом серпня 2025 року Повітряні сили знищили 6346 повітряних цілей росіян. Про це повідомили військові у понеділок, 1 вересня.

Зокрема, у серпні вдалося ліквідувати:

5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;

55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

20 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

20 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

9 крилатих ракет «Іскандер-К»;

2129 ударних БпЛА типу Shahed;

930 розвідувальних БпЛА;

3174 БпЛА інших типів.

Тоді як авіація Повітряних сил впродовж серпня знищила 438 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Нагадаємо, росіяни в ніч на четвер, 28 серпня, завдали масованого комбінованого удару по Києву, внаслідок чого багато людей загинуло.

В ніч на суботу, 30 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку на України, застосувавши ударні дрони та ракети. Влучання зафіксували на Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.