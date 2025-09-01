Сили ППО протягом серпня ліквідували понад 6000 російських ракет та дронів
За серпень ліквідували 113 ракет та 6 тис. 233 БпЛА
Протягом серпня 2025 року Повітряні сили знищили 6346 повітряних цілей росіян. Про це повідомили військові у понеділок, 1 вересня.
Зокрема, у серпні вдалося ліквідувати:
- 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
- 55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 20 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
- 20 крилатих ракет «Калібр»;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 9 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- 2129 ударних БпЛА типу Shahed;
- 930 розвідувальних БпЛА;
- 3174 БпЛА інших типів.
Тоді як авіація Повітряних сил впродовж серпня знищила 438 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
Нагадаємо, росіяни в ніч на четвер, 28 серпня, завдали масованого комбінованого удару по Києву, внаслідок чого багато людей загинуло.
В ніч на суботу, 30 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку на України, застосувавши ударні дрони та ракети. Влучання зафіксували на Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.