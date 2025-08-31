Українські військові витісняють росіян з прикордонних населених пунктів

Росіяни намагаються видати бажане за дійсне щодо своїх успіхів у війні з Україною, однак їхня весняно-літня кампанія 2025 року закінчила практично нічим. Про це у неділю, 31 серпня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ, реагуючи на доповідь начальника Генштабу російської армії Валєрія Герасимова.

Зазначимо, 30 серпня росіяни, звітуючи про успіхи на фронті, використали карту, де позначили усі «сірі зони» як нібито підконтрольні їм території. Герасимов заявив, що російська армія нібито контролює 99,7% території Луганської, 79% території Донецької, 74% Запорізької та 76% Херсонської областей України. Також, за словами росіян, на Сумщині під їхній контроль нібито перейшли 210 км2 території та 13 населених пунктів, а на Дніпропетровщині – 7 населених пунктів.

Фото російського Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом з початку своєї весняно-літньої кампанії. Тоді як з початку 2025 року вони втратили майже 210 тис. солдатів убитими та пораненими у боях на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Ворог також втратив:

2174 бойові броньовані машини,

1201 танк,

7303 артилерійські системи,

157 реактивних систем залпового вогню.

Втрати росіян з початку 2025 року

У Генштабі також наголосили, що подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені.

«Фейкові реляції противника про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат», – йдеться у повідомленні.

Тим часом українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку та витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

«Підсумковий звіт генерала Герасимова – типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи. Українські Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року», – наголосили військові.

Зранку 31 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що загалом протягом минулої доби, 30 серпня, на фронті було зафіксовано 182 боєзіткнення.

Нагадаємо, 30 серпня Центр протидії дезінформації зазначав, що вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія витратила на війну половину доходів федерального бюджету.