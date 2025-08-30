За словами Буданова, масована хвиля дезінформації відбудеться під час російсько-білоруських навчань «Захід-2025»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у суботу, 30 серпня, під час міжнародного форуму «Інформаційна війна: від спротиву до стійкості» попередив про шалену хвилю інформаційного загострення з 12 вересня.

За словами Буданова, масована хвиля дезінформації відбудеться під час російсько-білоруських навчань «Захід-2025», активна фаза яких стартує 12 вересня.

«З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. 90% там будуть російські, 10%, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія», – заявив він.

Голова ГУР наголосив, що ці навчання у військовому та військово-політичному контексті мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

«Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут символ і знак для Європи, найперше якраз для балтійських країн», – додав Буданов.

Нагадаємо, Росія розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію проти України в країнах Африки. Зокрема, росіяни поширюють підроблені документи, поширюють у медіа неправдиві звинувачення та залучають проросійських ботів у соцмережах.