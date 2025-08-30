Сили оборони звільнили село Мирне на Харківщині
З цього села росіяни контролювали трасу на Куп’янськ
ЗСУ звільнили село Мирне, що розташоване поруч з Куп'янськом
Сили оборони відкинули російські війська від Куп’янська, звільнивши село Мирне у Харківській області. Про це у суботу, 30 серпня, повідомив «Суспільному» речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.
Аналітики проєкту DeepState 29 серпня оновили мапу, де позначили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області, як деокуповане. Трегубов підтвердив, що українські військові звільнили населений пункт від загарбників.
З цього села росіяни могли контролювати трасу на Куп’янськ.
