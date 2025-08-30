Сили оборони відкинули російські війська від Куп’янська, звільнивши село Мирне у Харківській області. Про це у суботу, 30 серпня, повідомив «Суспільному» речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Аналітики проєкту DeepState 29 серпня оновили мапу, де позначили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області, як деокуповане. Трегубов підтвердив, що українські військові звільнили населений пункт від загарбників.

З цього села росіяни могли контролювати трасу на Куп’янськ.

«Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі», – розповів речник.

У Генштабі зазначали, що вдень у суботу, 30 серпня, на Куп’янському напрямку російські війська шість разів здійснювали штурмові дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

Нагадаємо, 24 серпня підрозділи Головного розвідувального управління Міноборони разом із Третьою штурмовою бригадою вибили росіян із Новомихайлівки у Донецькій області і закріпили свої позиції на цьому напрямку.