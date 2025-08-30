Наслідки російського обстрілу Запоріжжя

В ніч на суботу, 30 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку на України, застосувавши ударні дрони та ракети. Влучання зафіксували на Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни атакували обласний центр ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 24 людини отримали поранення. Серед постраждалих троє дітей: хлопчики 9 та 10 років та 16-річна дівчина.

«14 багатоквартирних будинків та понад сорок приватних пошкоджені внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Вони відключені від електро- та газопостачання», – повідомив Іван Федоров.

Також комбінованої атаки зазнала Дніпропетровщина. За даними начальника ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по Дніпру та Павлограду. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

«У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня», – повідомив Сергій Лисак.

На Київщині через російську атаку пошкоджена залізнична інфраструктура. Як повідомила «Укрзалізниця», через російські обстріли низка поїздів затримується та прибуде на станцію Київ із запізненням щонайменше на дві години. Йдеться про такі рейси:

№74 Перемишль – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№144 Рахів – Суми;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№21 Харків – Львів;

№106 Одеса – Київ.

Крім того, росіяни намагалися атакувати дронами Волинську область. За словами начальника ОВА Івана Рудницького, влучань та постраждалих немає.

За даними Повітряних сил, вночі росіяни випустили по Україні 537 ударних дронів та безпілотників-імітаторів, вісім балістичних ракет та 37 крилатих ракет. Українські військові збили 548 повітряних цілей.