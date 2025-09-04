Джон Гілі заявив, що Україні поставили сотні тисяч артилерійських боєприпасів та ракет ППО

Уряд Великої Британії направив 1 млрд фунтів (понад 1,3 млрд доларів) із доходів заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України. Про це у середу, 3 вересня, повідомив міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва.

За словами міністра оборони Британії, Україні поставили сотні тисяч артилерійських боєприпасів, ракет ППО та запасні частини. Також із доходів заморожених російських активів вдалось укласти нові контракти на обслуговування та ремонт обладнання й транспорту.

Зокрема, впродовж останніх 50 днів Україна отримала від Британії пакет допомоги, до якого увійшли:

4,7 млн боєприпасів до стрілецької зброї;

60 тис. артилерійських снарядів та ракет;

понад 2 500 дронів;

понад 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкої зброї;

30 автомобілів;

додаткові обладнання для ППО та протидії дронам.

Нагадаємо, 24 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 70 млн фунтів (близько 96 млн доларів).