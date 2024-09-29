Україна розчарована рішенням Швейцарії підтримати так звану «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ, опублікованій у суботу, 28 вересня.

«Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого “Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів”. Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення», – йдеться у заяві.

У МЗС України нагадали, що 15-16 червня 2024 року Україна разом зі Швейцарією організувала Перший глобальний Саміт миру, який відбувся у Бюргенштоці. Наразі обидві країни продовжують співпрацювати, щоб збільшити кількість підписантів підсумкового Комюніке саміту. Крім того, Швейцарія є учасником у тематичних конференціях з певних пунктів Формули миру.

В українському МЗС також зазначили, що будь-які ідеї та рішення стосовно встановлення миру мають обговорюватися з Україною. Крім того, вони мають ґрунтуватися на Статуті ООН, а також поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Інші пропозиції, наголошують у МЗС, є неприйнятними та створюють лише ілюзію діалогу, а Росія продовжуватиме вчиняти воєнні злочини.

«Ми вважаємо Формулу миру Володимира Зеленського єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого та сталого миру. Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій», – йдеться у заяві МЗС.

Зовнішньополітичне відомство також закликало Швейцарію та інші країни, які визнають міжнародне право і Статут ООН, утриматись від участі у подібних «мирних ініціативах», які лише ускладнюють досягнення справедливого та сталого миру для України.

«Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною», – підсумували у МЗС.

Нагадаємо, 27 вересня швейцарське медіа Blick повідомило, що представник МЗС Швейцарії Ніколь Біло заявив, що країна підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні. Проте у цьому так званому мирному плані немає посилання на Статут ООН, там також немає згадки про територіальну цілісність України.