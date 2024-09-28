12 жовтня Джо Байден озвучить перші рішення стосовно «Плану перемоги України»

У Сполучених Штатах Америки виявили зацікавленість «Планом перемоги» Володимира Зеленського. Про це у суботу, 28 вересня, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Сергій Никифоров спростував поширені напередодні тези західних ЗМІ про те, що у США скептично сприйняли «План перемоги» Володимира Зеленського. Прессекретар президента запевнив, що представлений Джо Байдену та обом кандидатам на пост президента США «План перемоги», сприйняли конструктивно та з зацікавленістю.

«Те, що писали авторитетні західні ЗМІ, це все неправда. Його (“План перемоги”, – ред.) прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно та прийняли до роботи. Президент Джо Байден сказав, що 12 жовтня на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн він вже повернеться з якимись відповідями та рішеннями. Тому початок – обнадійливий», – сказав Сергій Никифоров.

Також Сергій Никифором повідомив, що наразі Україна ще не отримала дозволу від партнерів завдавати ударів вглиб Росії. Проте, він зазначив, що Україна чітко виклала свою позицію та навела багато аргументів з цього приводу.

«Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються самі росіяни, а вже потім буде офіційне оголошення [...] Остаточного рішення на жаль я зараз не маю. Але президент провів переговори з всіма сторонами, від яких залежить це рішення: Італія, Франція, Велика Британія та США. І хоча поки немає остаточного рішення, є величезний тиск з боку України на партнерів», – повідомив Сергій Никифоров.

Зазначимо, що вміст «Плану перемоги» офіційно не розголошувався, але відомо, що він спрямований на зміцнення України. Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що США мають посилити українські позиції на фронті та в майбутніх перемовинах.