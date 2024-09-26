Байден наголосив на двох головних пунктах, які допоможуть Україні виграти війну

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден 26 вересня зустрілися в Білому домі у Вашингтоні. Про це пише Reuters та Голос Америки.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні сторони готуються до узгодження деталей, щоб посилити «план перемоги» та скоординувати позиції.

«Наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших подальших кроків», – додав він.

При цьому Байден наголосив на двох головних пунктах, які допоможуть Україні виграти війну. Зокрема, він заявив, що США мають посилити українські позиції на фронті та в майбутніх перемовинах. Тому він оголосив про новий пакет допомоги на 2,4 мільярда доларів, до якого увійшли:

боєприпаси та підтримка для українських систем ППО;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

безпілотники та компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби із безпілотниками;

безпілотні надводні судна;

обладнання захищеного зв'язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Крім цього, США відремонтують та нададуть Україні додаткову батарею ППО Patriot та більшу кількість ракет до неї.

Також, за словами Байдена, Штати розглядають варіанти, які допоможуть Україні у подальшій перспективі.

«Як ми вже заявляли на саміті у Вашингтоні, ми допомагаємо Україні на її шляху до НАТО і ЄС, та продовжити провадити реформи, щоб боротися з корупцією і зміцнювати демократію», – додав американський президент.

Нагадаємо, 25 вересня США оголосили про надання пакета допомоги на 375 млн доларів, до якого увійшли БТР, боєприпаси та важкі протитанкові керовані ракети. Крім того, США виділять запчастини та необхідне допоміжне обладнання, а також здійснюватимуть навчання українських бійців та їхнє транспортування.

26 вересня також стало відомо, що Джозеф Байден дав дозвіл на передачу Україні авіабомб великої дальності Joint Standoff Weapon.