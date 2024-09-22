Зеленський зустрінеться із Байденом та представить стратегію перемоги України

В інтерв’ю New Yorker, опублікованому 22 вересня, президент України Володимир Зеленський розповів про «план перемоги» України, який він невдовзі покаже президенту США Джо Байдену. За словами українського президента, план розрахований на те, що Байден підтримає його, а ідея про потенційну відмову від стратегії є «жахливою думкою».

Відповідаючи на питання, чи є в України план «Б» на випадок, якщо Джо Байден відхилить «план перемоги», Володимир Зеленський заявив, що країна «роками живе у плані “Б”».

«План “А” був запропонований ще до повномасштабної війни, коли ми говорили про дві речі: превентивні санкції та превентивне посилення України різним озброєнням. Я сказав нашим партнерам, якщо Україна буде дуже сильною, нічого не буде. Вони не послухали. Відтоді вони всі визнали мою рацію. Посилення України значно знизило б ймовірність вторгнення Путіна», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що запропонує Байдену «новий план “А”», який передбачатиме зміну поточного курсу з боротьби проти Росії виключно на силах української армії на «зміцнення України». За словами президента, план містить низку елементів, пов’язаних з довгостроковою безпекою та геополітичним становищем України – ЗМІ припускають, що стратегія може передбачати запрошення та вступ України до НАТО за прискореною процедурою та надання війскової допомоги з меншими обмеженнями.

Володимир Зеленський пояснив, що у плані прописані дії, які партнери можуть робити без участі Росії, тобто, не вимагати співпраці від країни-агресорки. Президент підкреслив, що «план перемоги» розроблений насамперед із урахуванням підтримки американського президента, тож якщо він не захоче його підтримати, Україна буде змушена далі «жити за планом “Б”».

На питання, як би виглядала відмова Байдена від української стратегії, Володимир Зеленський відповів, що це «жахлива думка». Президент зазначив, що відмова від плану засвідчила б, що Джо Байден не хоче закінчувати війну у будь-який спосіб, який заперечує перемогу Росії, і це призведе до довгого та виснажливого протистояння.

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський повідомив, що у вересні Україна представить Сполученим Штатам Америки свій «план перемоги». 20 вересня президент повідомив, що найближчим часом прибуде до Вашингтону та зустрінеться із президентом США Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Зазначимо, 14 вересня Bild із посиланням начебто на текст «плану перемоги» повідомило, що Зеленський нібито хоче висунути вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, а також погодитися на локальне припинення вогню на окремих ділянках фронту, щоб «тимчасово заморозити ситуацію». Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію та заявив, що видання поширило фейк.