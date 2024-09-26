США передадуть БТР М1117, протитанкові системи Javelin та боєприпаси

У середу, 25 вересня, сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакета військової допомоги для України. Пакет загальною вартістю 375 млн доларів включатиме БМП, протитанкові ракети та боєприпаси, повідомили у пресслужбі Пентагону.

Угода про передачу військової допомоги України включає президентський дозвіл PDA використовувати власні запаси для швидкого надання озброєння для України. Гроші, в які оцінюються такі пакети допомоги, США згодом використовує для заміни обладнання в американських арсеналах. Новий пакет допомоги Сполучені Штати оцінили у 375 млн доларів.

Що увійшло до нового пакета допомоги США

Пентагон опублікував список озброєння, яке невдовзі передадуть на потреби України. Він включає:

снаряди класу «повітря-земля»

боєприпаси для американських артилерійських ракетних систем HIMARS

боєприпаси 105 та 155 мм

важкі протитанкові керовані ракети TOW

протитанкові системи Javelin та AT-4

БТР M1117

машини із захистом від мін та засідок MRAP

легкі тактичні автомобілі

броньовані мостові системи

стрілецька зброя

патрульні катери

саперне обладнання

Крім того, США виділять запчастини та необхідне допоміжне обладнання, а також здійснюватимуть навчання українських бійців та їхнє транспортування. Точну кількість наданого озброєння у Пентагоні не уточнили.

Зазначається, що пакет військової допомоги Україні від США стане 66-м від серпня 2021 року. Триває робота з 50 країнами-членами та партнерами Альянсу для підтримки України.

Нагадаємо, 20 вересня у Пентагоні заявили, що американське Міноборони поки що не може надавати додаткову допомогу України. За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, США не можуть придбати зброю для України на суму 5,8 млрд доларів, доступ до яких наприкінці вересня можуть втратити, оскільки присутній дефіцит на складах озброєння.