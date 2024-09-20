Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що залишкові гроші використають для допомоги Україні

Міністерство оборони США не може надавати оборонну допомогу Україні зараз, оскільки не має чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Попри це Пентагон працює над тим, щоб Україна отримала всю обіцяну допомогу, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх.

У Пентагоні запевнили, що мають намір використати «кожен цент» з 5,8 млрд доларів з програми президентських повноважень PDA, завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США. За правилами використання бюджету, Білий дім може втратити доступ до цієї суми після закінчення бюджетного року наприкінці вересня, якщо не продовжити повноваження президента. Адміністрація президента Джо Байдена разом з Конгресом зараз працює над розв’язанням цього питання.

Водночас на запитання, чому Пентагон досі не використав усю доступну суму, Сабріна Сінгх відповіла, що справа також у наявності необхідного обладнання на складах Міноборони США.

«Якщо у нас чогось немає на полицях, ми не можемо просто надіслати це. І частково через це ви бачили різні розміри цих пакетів військової допомоги, але вони дозовані. Якщо ви просто скинете купу речей і засобів на поле бою, це також не допоможе. Тож ми використовуємо дозований підхід, який ми виробили разом з українцями», – зокрема пояснила заступниця речника Міноборони США.

Надаємо, у квітні Конгрес затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на суму близько 61 млрд доларів. Окрім цих грошей, законодавці дозволили президенту надіслати Україні зброю за програмою PDA – вартістю до 7,8 млрд доларів. Наразі невикористаними залишаються 5,9 млрд доларів, з яких вкінці вересня «згорають» 5,8 млрд доларів, якщо дозвіл на їхнє використання не продовжити.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 вересня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 250 млн доларів. До нього увійдуть ракети для систем ППО, бронетехніка, протитанкова зброя та інше озброєння.