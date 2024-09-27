Володимир Зеленський та Камала Гарріс на брифінгу з пресою у Вашингтоні, 26 вересня

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та президент України Володимир Зеленський в четвер, 26 вересня, зустрілися в Білому домі у Вашингтоні. Президент поділився деталями «плану перемоги» з американською політикинею, своєю чергою Гарріс підтвердила «непохитну підтримку» України. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зустріч Гарріс та Зеленського відбулась одразу після переговорів українського президента з його американським колегою Джо Байденом і невдовзі після того, як глава Білого дому оголосив про збільшення військової підтримки України розміром у вісім млрд доларів. Віцепрезидентка наголосила на незмінності курсу чинної адміністрації.

«Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що стою пліч-о-пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні», – сказала віцепрезидентка США і додала, що вона «забезпечить перемогу України в цій війні».

Кандидатка у президенти від Демократичної партії також пояснила, що Сполучені Штати підтримують Україну не з «благодійних цілей, а у своїх стратегічних інтересах». З її слів, російська війна проти України є «конфліктом, який американці мають визнати надзвичайно важливим для світового порядку».

«Агресія Путіна – це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь – їм загрожують скрізь», – сказала віцепрем’єрка.



Президент Володимир Зеленський наголосив, що США та Україна мають спільні погляди щодо того, як потрібно завершити війну і подякував за «сильний пакет допомоги», про який президент Байден оголосив цього тижня.

«Ми маємо продовжувати чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну й уклала тривалий та справедливий мир – це пріоритет для нас», – заявив Зеленський.

Камала Гарріс наголосила, що в США є політики, які хочуть змусити Україну відмовитися від частини суверенних територій і від безпекових відносин з іншими країнами.

«Ці пропозиції такі ж, як і пропозиції Путіна, і скажімо прямо – це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним»", – підкреслила Гарріс.

До слова, під час свого передвиборчого мітингу у Північній Кароліні, 26 вересня, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп сказав, що він не розуміє, чому Україна не пішла на поступки російському диктатору Володимиру Путіну за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. На його думку, навіть «найгірша угода була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз».

Раніше Володимир Зеленський просив зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом на додаток до зустрічей у Білому домі. Через кілька годин після зустрічей Зеленського з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є опоненткою Трампа на листопадових виборах, Дональд Трамп підтвердив, що також зустрінеться з українським президентом в п'ятницю, 27 вересня.