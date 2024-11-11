З 2022 року Україна отримує знімки від компанії ICEYE

Україна почала отримувати супутникові знімки, які можуть допомогти українській розвідці. Відповідну угоду підписали з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, німецьким та українськими урядами, повідомили 11 листопада у пресслужбі Rheinmetall.

Угода передбачає збільшений обсяг даних з супутників фінської компанії ICEYE в межах посиленої співпраці німецького концерну та космічного підприємства. Контракт анонсували у вересні 2024 року, а з початку жовтня Україна вже отримала перші супутникові знімки в межах розширеної угоди.

«Угода додатково збільшує дані SAR та іншу підтримку, яку Україна отримувала від ICEYE під час війни», – повідомили у пресслужбі Rheinmetall.

Домовленість також передбачає доступ до повного сузір’я супутників компанії – всього їх налічується 38. Супутники SAR, обладнані радаром із синтезованою апертурою, пропонують перевагу перед звичайними супутниками, оскільки вони можуть створювати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу доби. Вони мають сильну деталізацію й дозволяють ідентифікувати навіть найменші об’єкти на земній поверхні.

Зазначимо, у серпні 2022 року фонд Сергія Притули за зібрані українцями кошти орендував так званий «народний супутник» у компанії ICEYE. Зазначається, що з моменту, коли у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарт, спроможності української розвідки виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження кратно зросли, а знімки допомогли знищити ворожі цілі на мільярди доларів.

У 2024 році компанія уклала меморандум про співпрацю з Міноборони України, якому визначено партнерство для зміцнення можливостей її космічної розвідки.