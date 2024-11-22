На трубах органа художниця встановила фрагменти російських ракет, які впали на Київщині.

На головному залізничному вокзалі Львова у п'ятницю, 22 листопада, відбувся органний концерт, який став першим з програми артінсталяції «Інструмент» київської мисткині Жанни Кадирової. Художниця розмістила на трубах органа фрагменти російських ракет, які впали на Київщині. Інструмент стоятиме на вокзалі до 19 січня й впродовж цього часу музиканти зіграють дев’ять концертів, на які зможуть безкоштовно потрапити всі охочі.

Перший органний концерт у квитковій залі вокзалу зіграла музикантка Олеся Борсук. На подію запросили військових та ветеранів, які проходять реабілітацію у Львові. Авторка інсталяції, художниця Жанна Кадирова, розповіла ZAXID.NET, що орган виготовили у XlX столітті.

«Сьогодні відкриваємо перший проєкт з великої програми, яку фонд RIBBON, який підтримує сучасне мистецтво, започаткував в Україні в колаборації з "Укрзалізницею". Наш проєкт "Інструмент" в публічному просторі як перша ластівка. Це оригінальний орган, до якого я додала російські снаряди й ракети, які розірвалися в Київській області. Роботу три місяці експонували у Венеції й зараз маємо прем'єру в Україні. Інструмент створювали за кордоном», – сказала Жанна Кадирова.

В Україні вперше встановили орган на залізничному вокзалі. Фото ZAXID.NET

Жанна Кадирова розповіла, що орган, який встановили на вокзалі, стояв в церкві на півночі Німеччини. Вже у Чехії його повністю переобладнали під електрику.

Орган стоятиме на вокзалі у Львові до 19 січня 2025 року. Впродовж цього часу тут відбудеться дев'ять концертів. За словами Жанни Кадирової, виступатимуть як і українські виконавці, так і закордонні – з Грузії, Норвегії та Швеції. Музиканти гратимуть авторські твори, підготують різдвяну програму, зіграють концерт барокової музики XV сторіччя. Щотижня буде по два концерти, а під час того, коли на органі ніхто не грає, то з колонок лунатиме запис концертів.

На виступи зможуть безкоштовно потрапити всі охочі. Вечірні концерти відбуватимуться щоп'ятниці, а ранкові – щосереди. Програму концертів повідомлять на сторінках «Укрзалізниці».

«Коли вибирали, в яке місто привезти орган, то подумали, що саме через львівський вокзал мандрує дуже багато людей за кордон й повертається в Україну. Львів має традиції, пов'язані з католицтвом. Хоча мене органісти дуже сварять, що я прив'язую орган виключно до католицького контексту, бо це не так. Проте мені здалось, що інструмент тут буде органічнішим ніж в Харкові. Ми показуємо, що живемо під час війни й продовжуємо створювати, підтримувати одне одного», – сказала Жанна Кадирова.

Органний концерт на залізничному вокзалі Львова, 22 листопада. Фото ZAXID.NET

Додамо, що 43-річна київськам художниця Жанна Кадирова працює в стилі site specific. Виставки її робіт були у Відні, Парижі, Монако, Будапешті, Сан-Паулу та Давосі, Нью-Йорку, Маямі тощо. Мисткиню отримала премію імені Казимира Малевича та Національну премію PinchukArtCentre.

З 2017 до 2020 року Жанна Кадирова працювала над мистецьким проєктом Market, під час якого створила скульптури їжі із будівельних матеріалів. Проєкт презентували на 58-му Венеційському бієнале. З початку повномасштабного вторгнення мисткиня продає свої роботи й передає гроші на ЗСУ. Жанні Кадировій вдалось передати військовим понад 9 млн грн.