Працівник органної майстерні Ars Organum налаштовує інструмент 27 серпня 2024 року

У Латинському катедральному соборі завершують монтувати відреставрований орган Яна Слівінського, який виготовили 1899 року. Реставрували музичний інструмент з 2021 року у Польщі, поблизу міста Зелена Гура. В Інституті польської культурної спадщини за кордоном Polonika у вівторок, 27 серпня, розповіли ZAXID.NET, що львів'яни зможуть почути звучання відреставрованого органу наприкінці вересня.

Реставрацією вмісту органу займалася польська органна майстерня Ars Organum Адама Олейніка. «Ми польська компанія, яка спеціалізується на реставрації історичних органів. Роботу над органом розпочали 2021 року. Цей орган 1899 року створила компанія Яна Слівінського. Інструмент має свою давню історію. Для його виготовлення використали частину деталей 1839 року з органу компанії Романа Духенського, а частину (1885 року) – з компанії органіста Ігнатія Жебровского», – розповів Адам Олейнік.

Засновник органної майстерні Ars Organum Адам Олейнік (Фото ZAXID.NET)

Він зазначив, що у XIX столітті практика виготовляти органи, використовуючи деталі зі старіших моделей інших стилів, була не лише у Львові, а й у всій Європі. Наприклад, готики й бароко. Адам Олейнік розповів, що за два рази орган з катедри перевезли до майстерні Ars Organum, що біля міста Зелена Гура на заході Польщі. Ars Organum займався реставрацією вмісту інструмента.

Як звучить відреставрований 125-річний орган Яна Слівінського (Відео ZAXID.NET)

«Реставрація вже завершена, ми проводимо фінальні роботи з монтування, перевіряємо, чи все працює. Ми відновили всі елементи, найдрібніші речі, яких люди не бачать. Зараз завершуємо з технічними дрібними моментами. Зараз орган виглядає так, як коли його виготовили 1899 році. Мені здається, що це може бути один з найцікавіших музичних інструментів на всій території України. Це для вас і промоції вашої культури», – сказав реставратор.

У Львові встановлюють відреставрований у Польщі орган (Фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що орган відреставрували за його історію вперше. Інструмент має неоготичне дерев'яне склепіння, прикрашений вирізьбленими з дерева елементами. Проєкт з реставрації профінансував Інститут Polonika, який підпорядковується Міністерству культури Польщі.

Додамо, що у Латинському катедральному соборі є два органи. Інструмент, який розташований ліворуч від вівтаря відремонтували 2018 року