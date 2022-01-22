Україна отримала першу партію американської зброї в рамках пакету допомоги на 200 млн доларів

На тлі загрози російського вторгнення, США доставили в Україну 90,7 тоннb летальної зброї та боєприпасів. Надалі будуть поставлені нові партії, повідомило посольство США в Україні.

Як йдеться у повідомленні, літак із військовою допомогою прибув до Борисполя вранці 22 січня. Він привіз близько 90,7 тонни летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на фронті.

У посольстві пояснили, що це постачання – перше з кількох партій військової допомоги Україні на 200 млн доларів, яке президент США Джо Байден непублічно затвердив у грудні 2021 року.

Дипломати не уточнили, яке саме озброєння поставили, проте Politico раніше повідомляло, що до пакету увійдуть, зокрема, радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

Фото посольства США в Україні/Facebook

У повідомленні посольства наголошується, що ця допомога демонструє тверду прихильність США до суверенного права України на самооборону. Дипломати також нагадали, що минулого року США вирішили виділити Україні військову допомогу на 650 млн доларів, зокрема цей пакет. Сумарно з 2014-го року, коли почалася російська агресія проти України, виділено допомоги на 2,7 млрд доларів.

У посольстві наголосили: США й надалі надаватимуть Україні таку допомогу, підтримуючи її у захисті суверенітету та територіальної цілісності від російської агресії. Там також нагадали, що Байден заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що США нададуть Україні ще більше оборонного обладнання, якщо Росія продовжить вторгнення.