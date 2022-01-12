До пакета додаткової військової допомоги Україні від США, який адміністрація президента Джо Байдена таємно затвердила наприкінці 2021 року, увійдуть морське обладнання та радіолокаційні системи. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Politico.

Про те, що США надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання журналістам підтвердили неназваний радник президента Володимира Зеленського і особа, знайома з пакетом допомоги. Водночас, коли саме будуть перші поставки наразі невідомо.

Нагадаємо, що 11 січня телеканал CNN повідомив, що наприкінці грудня 2021 року Адміністрація президента США Джо Байдена таємно затвердила додаткову оборонну підтримку для України в розмірі 200 млн доларів. Один зі співрозмовників зазначив, що пакет «не змінить правил гри». Він не містить озброєння, яке може стати серйозною перешкодою для вторгнення російських військ, але значно посилить українську оборону.

Зазначимо, що 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні 300 млн доларів військової допомоги. Перед цим, наприкінці літа 2021 року, США виділили Україні 60 млн доларів військової допомоги. CNN зазначає, що поставки зброї з цього траншу ще тривають.