Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет додаткової військової допомоги для України

США обговорюють з іншими членами НАТО можливість доставки переносних зенітних ракет класу «земля-повітря» Stinger за запитом Києва. Про це повідомляє NBC News з посиланням на поінформованих чинних й колишніх офіційних осіб, інформує УНІАН.

Як повідомляється, адміністрація американського президента Джозефа Байдена також підготувала новий пакет додаткової військової допомоги для України. Згідно з ним, Білий дім готовий розширити військову присутність НАТО у Східній Європі, задля допомоги ЗСУ.

За даними NBC News, Вашингтон впродовж місяця обговорює з низкою екс-високопосадовців з питань національної безпеки та експертів з питань РФ варіанти підходу до Кремля. Деякі з радників порадили президенту США дотримуватися жорсткої лінії.

Зокрема, 24 колишніх співробітники служби національної безпеки й високопоставлених військовослужбовців Байдена закликали відправити Україні вже зараз ракети Stinger.

«Ми вважаємо, що Сполучені Штати повинні у тісній консультації зі своїми союзниками по НАТО та з Україною ухвалити негайні кроки, щоби вплинути на розрахунки Кремля, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації», – йдеться у листі екс-працівників.

Крім того, пропонується додатково надати ракети Javelin, а також радари для відстеження артилерійського вогню.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати. Перемовини між США, НАТО і Росією з цього питання пройдуть 10 і 12 січня.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.