Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що санкції проти Росії вже підготували

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені. Про це вона заявила в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, повідомило в понеділок, 27 грудня, «Радіо Свобода».

За словами Урсули фон дер Ляєн, санкції Євросоюзу проти Росії узгоджені зі США. Вона наголосила, що ЄС, США і НАТО очікують від Росії припинення провокативних дій.

«Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині й діють узгоджено зі США і НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації», – заявила президентка Єврокомісії.

Водночас про які саме санкції йдеться, вона не повідомила.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що нове вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні з Азовського моря.

17 грудня МЗС Росії опублікувало «проекти угод» з НАТО і США про взаємні «гарантії безпеки». Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України і Грузії.

США також погрожували Росії жорсткими санкціями в разі її нападу на Україну.