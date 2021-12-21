США можуть запровадити жорсткі заходи експортного контролю, які підірвуть російську економіку, в разі нового вторгнення Росії в Україну, повідомила агенція Reuters з посиланням на представника адміністрації президента США Джо Байдена, який побажав залишитися анонімним.

Як йдеться в публікації, ці заходи будуть доповненням до економічних санкцій, які США можуть запровадити у разі нової агресії РФ. Очікується, що обмеження обговорюватимуть під час зустрічі високопосадовців у Білому домі 21 грудня.

Співрозмовник Reuters сказав, що йдеться про безпрецедентні заходи. Росії можуть обмежити можливість імпортувати смартфони, основні компоненти для літаків і автомобілів, а також матеріали «з багатьох інших секторів». Адміністрація Джо Байдена може використовувати інструменти, за допомогою яких США раніше блокували доступ китайської компанії Huawei до напівпровідників.

Представник адміністрації Байдена пояснив, що у телефонах Huawei є компоненти, які виробляються в США.

«За словами чиновника, вони [заходи] можуть серйозно вплинути на російських споживачів, промислову діяльність і зайнятість», – пише Reuters.

Також він розповів, що американські посадовці планують тісно консультуватися з ключовими партнерами в Європі та Азії, які можуть бути залучені до цих заходів, і заохочувати скоординовані зусилля, якщо це буде потрібно.

На російському ринку мобільних телефонів домінують американська Apple, південнокорейська Samsung і китайська Huawei.