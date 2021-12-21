США і Велика Британія направили до України фахівців з кібервійни, які мають підготувати Київ до можливих кібератак з боку Росії. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела, передає Liga.net.

Росія готує нові хакерські загрози проти енергетичної системи та урядових ресурсів України. Щоб підготувати українських колег до потенційних загроз США і Велика Британія відправила до Києва своїх фахівців із кібервійни.

Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним, а також, можливо, надати привід для нападу, наводить слова американської розвідки The New York Times.

За останній місяць кількість дій Росії у кіберсередовищі активізувалася, зазначають американські офіційні особи та експерти. При цьому розвідка США вказує, що такі кібератаки на українські структури не вимагатимуть від Росії окупації країни, через яку до неї можуть застосувати санкції.

Що відомо про скупчення російських військових біля кордону із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка також допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України на початку 2022 року. The Washington Post зазначає, що Кремль вдається до таких маневрів біля кордону, вимагаючи від США гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї.

Інформацію української розвідки підтвердили й американські колеги. Розвіддані США, як писав Bloomberg, дійсно свідчать про те, що Росія ймовірно готується до потенційного вторгнення в Україну – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу та у серйозності намірів Володимира Путіна – остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

За оцінками України, Росія зосередила близько 115 тис. російських солдатів на кордоні, включно із окупованими територіями Донбасу та Криму. The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США та документи американської розвідки, припускає, що Кремль може задіяти для нападу до 175 тис. військових.

Німецький Bild навіть опублікував ймовірний сценарій вторгнення Росії, який передбачає захоплення до двох третин території України. Водночас аналітики з Fitch переконують, що напруження на кордонах не переросте у пряме військове зіткнення Росії та України. Мовляв, сама інформація про ймовірну агресію «збільшує геополітичні та санкційні ризики» лише для Росії.

Нещодавно також відбулася розмова Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. Байден зателефонував Зеленському після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, які пройшли на тлі зростання російської військової присутності біля України та можливого російського вторгнення в Україну. Зі слів Зеленського, Росія запевнила США, що нібито не збирається продовжувати ескалацію щодо України.

Попри розмову Байдена із Путіним кількість російських військових на кордоні із Україною не зменишалася. 16 грудня РНБО заявила, що Росія не відводить військ від кордону з Україною, але і ознак того, що російське вторгнення негайно розпочнеться – немає.