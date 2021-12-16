РФ не відводить свої війська, але ознак негайного вторгнення немає, – РНБО
Для негайного вторгнення Росія накопичила недостатньо військ
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Росія не відводить військ від кордону з Україною, але і ознак того, що російське вторгнення негайно розпочнеться – немає. Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, для вторгнення в Україну Росії потрібно суттєво більше як 92 тис. військовослужбовців, наразі скупчених вздовж кордону – «щонайменше 500-600 тис. військ поблизу кордону, аби втримати ситуацію під контролем у разі наступу».
«Відколи президент США Джо Байден застеріг Володимира Путіна проти агресії сталося деяке збільшення чисельності військ, але не настільки критичне, щоб ми могли сказати: ось воно, це вторгнення відбудеться зараз», – розповів секретар РНБО.
Така концентрація може бути досягнута досить швидко, але, за словами Данілова, Україна сподівається, що у цьому випадку Захід допоможе з постачанням зброї.
Що ж до прагнення стати членом НАТО, гарантій відмови від чого вимагає від Росія, то Київ має право бути учасником будь-яких переговорів з цього приводу, наполягає Данілов.
«Ми не будемо виконувати нічиїх наказів, ми не будемо терпіти жодного царя, ми інші люди. Чи можливий компроміс? Так, можливий, але не коштом нашої незалежності», – заявив секретар РНБО.
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