Відправлення Великою Британією або її союзниками військ для захисту України в разі вторгнення Росії малоймовірне. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес в інтерв’ю Spectator TV, інформує «Радіо Свобода».

Воллес сказав, що Україна «не є членом НАТО, тому низька ймовірність того, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії». У коментарі Times він додав, що «ми не повинні обдурювати людей, українці це знають».

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що Україна «сама по собі», Воллес зазначив, що це не зовсім так.

«Ми всі можемо допомогти з розбудовою потенціалу, але певною мірою Україна не в НАТО, і тому ми робимо все можливе дипломатично, щоб сказати Путіну не робити цього (не вторгатися – ред.)», – сказав він.

Як інформував ZAXID.NET, ще у листопаді видання The Mirror з посиланням на джерела повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії.

Тоді заявили, що до складу сил, що можуть вирушити в Україну, входять члени SAS, Спеціального розвідувального полку, медики, інженери, зв'язківці та до 400 десантників з 16-ї повітряно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті.

У п'ятницю, 17 грудня CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу українського кордону. Скупчення окремих груп й техніки спостерігається на відстані до 50 км від кордону з Україною.