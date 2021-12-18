На кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих батальйонних тактичних груп

Країна-агресор Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу українського кордону. Як інформує CNN з посиланням на розвіддані США, скупчення окремих груп й техніки спостерігається на відстані до 50 км від кордону з Україною.

«Росія почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримки військових», – йдеться в публікації.

CNN зазначає, що така сама повітряна й залізнична активність була помітна під час весняного нарощування військової потужності Росії, яке зрештою було зупинено.

Зауважимо, що розвідка США раніше повідомляла, що на кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих батальйонних тактичних груп, ще шість перебувають у дорозі. Ці групи, до складу яких може входити по 900 осіб особового складу, являють собою диверсифіковані самодостатні бойові підрозділи, у яких зосереджуються жива сила, артилерія, протитанкові системи, розвідувальні та інженерні потужності. Такі групи відіграли провідну роль у російській воєнній активності в Україні у 2014 році.

Основне джерело нарощування російської військової потужності спостерігається в 6-й армії, 1-й - у Воронежі, 41-й - у Єльні та 58-й і 49-й арміях - у Криму.

Нещодавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies показують, що Росія зосередила війська й техніку на відстані до 50 км від кордону з Україною.

Зображення показують збільшення в період з 7 вересня по 5 грудня кількості російської військової техніки в російському селі Солоті в Білгородській області. За словами експертів, Росія, схоже, створює новий полк у складі своєї 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ.