Понад 50% українців заявили, що чинитимуть опір у разі масштабного нападу Росії. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що опиратись окупантам готові 50.2% українців, причому 33,3% готові чинити збройний опір, а 21,7% готові опиратися іншими способами – виходити на демонстрації, протести, марші, бойкоти, страйки.

Водночас 14,8% заявили, що у разі нападу хочуть виїхати в інший регіон України, а 9,3% – планують виїхати за кордон. Нічого б не робили 18,6% опитаних, а 12,1% поки не знають, як би вчинили.

Крім того, у західних областях 60,5% респондентів сказали, що чинитимуть опір, у центральних – 52,2%, у південних і східних – 43% і 37,2% відповідно.

Соціологи згадують, що проводили схоже опитування у вересні 2015 року. Тоді 23,8% респондентів сказали, що у разі нападу чинитимуть збройний опір, а 28,6% – опиратимуться шляхом участі в акціях громадянського опору.