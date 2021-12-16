У Кремлі інформацію про наявність військ РФ на Донбасі «помилкою»

Суд у Ростові-на-Дону оприлюднив матеріали кримінальної справи, у яких підтверджується присутність регулярної російської армії на Донбасі. Вирок у відповідній справі опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону, повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Справа стосувалася хабарництва, фігурант отримав п'ять років виправної колонії загального режиму.

Як йдеться в матеріалах суду, обвинувачений постачав продовольство російським військовим, розташованим на території так званих «ДНР» та «ЛНР» і ледь не зірвав у травні-листопаді 2019 постачання харчів російським солдатам, які перебували на окупованій частині України.

Фігурант також дав хабар у розмірі 630 тис. рублів санітарному лікарю одного з центрів державного санепідемнагляду, аби той не фіксував порушення санітарних норм. При цьому в матеріалах справи йдеться, що продовольство вирушало «у військові частини збройних сил РФ, що дислокуються на території «ДНР» та «ЛНР».

Також у матеріалах справи вказується, що військовослужбовці РФ перебувають «на бойовому чергуванні в «ДНР» та «ЛНР». Вирок був ухвалений суддею Леонардом Шолоховим 10 листопада 2021 року.

скріншот тексту рішення суду у Ростові на Дону

Своєю чергою, на оприлюднену в ЗМІ інформацію та резонанс, відреагували в Кремлі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію про наявність військ РФ на Донбасі «помилкою», додає «ТАСС».

За його словами, російські війська не перебували і не перебувають на Донбасі, твердження про протилежне є помилкою.

При цьому він нагадав, що Росія постачала та продовжує постачати «гуманітарну допомогу» в окуповані райони Донбасу.

Зауважимо, що раніше Росія постійно заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на Сході України.