Велика Британія додатково виділить один мільярд фунтів стерлінгів (близько 1.3 млрд доларів) на підтримку України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Загальну суму підтримки для України збільшили майже на 30%.

Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

У посольстві Великої Британії в Україні зазначили, що 8 грудня у Лондоні відбулася зустріч стратегічного партнерства між Великою Британією та Україною.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас приймала українську урядову делегацію на чолі з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Міністри та високопосадовці з обох країн говорили про політику, оборону та безпеку, стабілізацію ситуації, реформи та енергетику та культурну взаємодію країн.

Варто зазначити, що такий діалог зі стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією – це щорічна подія, передбачена Угодою про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яку підписали лише минулого року.

Ця угода замінила Угоду про асоціацію після Brexit. Вона посилює політичне партнерство двох держав, створює зону вільної торгівлі між країнами, передбачає збільшення торгівлі між країнами, залучення інвестицій в Україну та збільшення співробітництва в безпековій сфері тощо.