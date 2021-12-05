Впливова рейтингова агенція Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну. Про це повідомляється в прес-релізі Fitch.

Аналітики переконують, що напруженість на кордоні РФ та України не переросте у пряме масштабне військове зіткнення.

«Стратегічна калькуляція вторгнення залишається незрозумілою, але наш базовий сценарій не розглядає ескалацію ситуації у повномасштабну війну з Україною», – йдеться в повідомленні.

Водночас, інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною «збільшує геополітичні та санкційні ризики» вже для Росії.

Свій прогноз агенція будувала на основі даних з фондових ринків, звітів щодо фінансових показників, ринкових планах РФ тощо.

Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу. Входить в групу компаній Fitch Group. Агентство оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій.