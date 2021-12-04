Вторгнення російських військ в Україну може обернутись серйозними наслідками для всієї Європи, в тому числі – напливу українських біженців. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він вважає, що велика війна в Україні штовхне всю Європу в кризу. На його думку, раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох проблем, з якими може стикнутись європейське суспільство.

«Єдина реальна невизначеність полягає в тому, чи усвідомлює Європа повною мірою, що повномасштабне російське вторгнення в Україну означатиме для решти континента... Війна на території України втягне всю Європу в кризу», – заявив Резніков.

Міністр заявив, що ЄС залежить від імпорту продуктів. А війна підірве імпорт багатьох товарів як з України, так і з Росії. За його словами, єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем – продемонструвати готовність протистояти російській агресії та переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока.

Він ще раз наголосив, що у разі повномасштабного російського вторгнення українці захищатимуть свою землю, нагадавши, що сьогодні українська армія – одна з найсильніших сухопутних армій Європи, яка налічує понад 400 тис. ветеранів бойових дій.

За його словами, війська РФ можуть провести наступальну кампанію, але вони не зможуть утримати захоплену територію.

«Натомість окупована українська земля горітиме у них під ногами», – переконаний він. Росія зазнає величезних втрат, невдоволення якими всередині російського суспільства не зможе стримати кремлівська цензура.