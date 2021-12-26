Берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії. Саме тому атака росіян може розпочатись саме звідти. Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці.

За інформацією розвідки, Москва планує багатосторонній наступ на українську територію, участь у якому можуть взяти 175 тис. військових. Саме берегова лінія Азовського моря є набагато важливіша для Кремля, аніж послаблений війною схід України. Передусім йдеться про сухопутний коридор в окупований Крим і важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Тому, як варіант, росіяни можуть спершу атакувати в Азовському морі, а потім вже висадитись на берег.

«Незважаючи на всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу», – наголошується у статті.

Крім того, український флот обмежений у переміщенні Азовським морем, адже його Росія постійно перекриває для так званих «артилерійських навчань». Через такі «навігаційні попередження» Москви заблоковано 70% території моря.

В коментарі The Washington Post міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що в Азовському морі зараз домінує Росія, отож в разі війни Азов активно використовуватимуть задля тиску на південні міста.

«За нинішніх обставин, звісно, ​​Росія диктує ситуацію на Азові, і переважно використовує його як театр військових дій», – заявив міністр.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.