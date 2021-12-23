Станом на 23 грудня біля кордону України налічується близько 52 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ, і ця кількість може збільшуватись. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, пише «Укрінформ».

«На сьогодні ми десь нараховуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють рухи уздовж державного кордону України. Але хочу нагадати, що у квітні цього року, до прикладу, їх було 62. Та й взагалі у них є така можливість, що вони можуть збільшити і до 150. Тому відповідно наша задача військових – ми спостерігаємо, ми готуємось, ми жодним чином не розслабляємось, робимо свою справу», – заявив він.

За його словами, наразі спостерігається подальше нарощування російських військ в АР Крим.

«Так само збільшення і по Криму. Ну, наприклад, за останній тиждень відбулось, я б сказав, незначне збільшення. Ми нарахували близько 1500-1800 осіб відповідно до минулого тижня. Так, відбувається це (нарощування – ред.), так Російська Федерація це робить. З якою метою - це окрема розмова», – розповів Залужний.

Нагадаємо, напередодні в РНБО України повідомили, що біля кордону України на відстані 200 кілометрів Росія стягнула 122 тис. військових. Ще 145 тис. солдатів перебувають на відстані у 400 кілометрів.