Біля кордону України на відстані 200 кілометрів Росія стягнула 122 тис. військових. Ще 145 тис. солдатів перебувають на відстані у 400 кілометрів. Про оновлені дані розміщення російських армійців неподалік українського кордону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми розуміємо, що там відбувається та чітко знаємо кількість військових боку Російської Федерації. Наразі ми бачимо, що 122000 російських військових перебувають на відстані у 200 кілометрів, ще 143500 перебувають на відстані 400 кілометрів від нашого кордону», – заявив Данілов на брифінгу 22 грудня.

Він зазначив, що ситуація на кордоні неспокійна, однак українська влада тримає її під контролем. Окремо Данілов нагадав і про закон про національний спротив, який має набути чинності вже з 1 січня 2022 року. З його слів, завдяки появі додаткових ресурсів, у тому числі і тероборони, Україна зможе дати відсіч Росії, якщо та вдасться до нападу.

«Зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користуватись, але за необхідності всі громадяни знають, що треба робити», – наголосив секретар РНБО.

Можливе нове вторгнення Росії в Україну

Росія продовжує стягувати війська навколо України. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого.